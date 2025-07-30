Akrabalarını ziyaret için Norveç'ten Konya'ya gelmişlerdi: Şehadet getirerek Müslüman oldular

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Norveç'te yaşayan Roy Terie Solheim ile Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception şehadet getirerek Müslüman oldu.

ADI ARTIK; MEHMET

Akrabalarını ziyaret etmek amacıyla geldikleri Beyşehir'de Müslüman olmaya karar veren Norveç vatandaşlarından Roy Terie Solheim "Mehmet", İsabella Esmeralda Gerd Vergara Conception ise "Esmeralda" ismini aldı.

KUR'AN-I KERİM VE ÇEŞİTLİ DİNİ YAYINLAR HEDİYE EDİLDİ

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, iman ve İslam'ın şartları, temel ibadetler ve dini sorumluluklar hakkında bilgilendirdiği Mehmet ve Esmeralda'ya ihtida belgelerini ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti. Program, dualarla son buldu.