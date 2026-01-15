Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

Miraç kandili mesajları 2026, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Peygamber Efendimiz’in göklere çıkarıldığı ve bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece olan Receb’in 27. gecesi bugün idrak ediliyor. Miraç Kandili heyecanı yaşanırken birlik ve beraberlik günleri de olarak bilinen kandil günlerinde müslümanlar, özellikle uzun süredir görüşmedikleri akrabalarıyla iletişim kurarak kandil günlerini kutluyor. Bizde bu anlamlı günde anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek “Kandiliniz mübarek olsun” temalı mesajları sizler için derledik. Miraç Kandili mesajları alternatif olarak sosyal medyada da paylaşılabilir. İşte, uzun, kısa, farklı, yeni, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 09:24

Akrabaya Miraç Kandili mesajları göndermek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına başladı. Miraç heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler genellikle “Resimli Miraç Kandili Mesajlarını” tercih ediyor. Dualı, hadisli, yazılı, anlamlı ve en güzel kandil mesajları da sıkça kullanılıyor. Özellikle kendilerine hayatında yol gösteren anne, baba, abi, kardeş, abla gibi yakın akrabaları unutmadıklarını hissettirmek isteyenler de her yıl olduğu gibi bu yılda kandil mesajlarını tercih edecek. Bizde Miraç kandilinin anlamına uygun en güzel Miraç kandili sözlerini hazırladık. Mirac Kandili’nde dualar edilecek, eller semaya açılacak ve aynı safta namazlar kılınacak. İşte, akrabaya gönderebileceğiniz dualı kandil mesajları 2026…

ANNEYE MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026

"Canım annem, duaların üzerimizden eksik olmadığı bu mübarek gecede, senin de tüm dualarının kabul olmasını dilerim. Kandilin mübarek olsun."

"Dünyanın en güzel kalpli annesine... Bu nur dolu gecede Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, kalbine huzur versin. Hayırlı kandiller."

"Cennetin kokusunu dualarında taşıyan annem; bu kutsal gecede dilediğin her şey hayırlısıyla senin olsun. Ellerinden öperim."

"Gönlümün sultanı annem, bu mübarek gecede ettiğin her dua bize zırh olsun. Kandilin kutlu, ömrün bereketli olsun."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

BABAYA GÖNDERİLEBİLECEK KANDİL MESAJLARI

Ailemizin çınarı, canım babam. Bu mübarek gecenin feyzi üzerine olsun, Rabbim sana sağlık ve afiyet versin. Kandilin mübarek olsun."

"Bize doğruyu ve dürüstlüğü öğreten ilk öğretmenim, babacığım. Dualarında yer bulmak dileğiyle, hayırlı kandiller dilerim."

"Varlığıyla bize güven veren babam; bu gece senin için huzur ve bereket getirsin. Rabbim dualarını kabul eylesin."

"Yolumuzu aydınlatan babam, bu mukaddes gecede kalbin nurla dolsun. Kandilin hayırlara vesile olsun."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

ABİ, ABLA VE KARDEŞE HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

"Yol göstericim, canım abim. Bu mübarek gecenin bereketi hanene dolsun, her işin rast gitsin. Hayırlı kandiller."

"Abim, bu kutsal gecede kalbinden geçen ne varsa gerçeğe dönüşsün. Dualarımda sen de varsın, kandilin mübarek olsun."

"Sırtımı dayadığım dağım abim; Mevla bu mübarek günlerin hürmetine seni her türlü sıkıntıdan korusun. Hayırlı kandiller."

"Kardeşliğimizin bereketi bu gecenin nuruyla artsın. Canım abim, kandilin kutlu olsun."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

"İkinci annem, dert ortağım ablam. Bu güzel gecede ettiğin tüm dualar gökyüzüne yükselsin, kabul olsun. Kandilin mübarek olsun."

"Yüzünden tebessüm, kalbinden huzur eksik olmasın canım ablam. Rabbim bu gece seni her iki cihanda da mutlu etsin."

"Ablacığım, kandil rüzgarı kalbine şifa, ruhuna huzur getirsin. Senin gibi bir ablam olduğu için şükürler olsun. Hayırlı kandiller."

"Güzeller güzeli ablam, bu gece dilediğin her hayırlı dilek kapına gelsin. Kandilin kutlu olsun."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

"Canım kardeşim, hayat yolunda her zaman iyiliklerle karşılaşmanı dilerim. Bu mübarek gece senin için bir milat olsun. Hayırlı kandiller."

"Küçüğüm, bu nur dolu gecede duaların meleklerle göğe yükselsin. Rabbim seni her daim korusun. Kandilin mübarek olsun."

"Kardeş candır, sen canımsın. Bu kutsal gecenin bereketi üzerine olsun, kalbin huzurla dolsun. Hayırlı kandiller dilerim."

"Başarı ve sağlık dolu bir ömür için bu gece senin adına da dua ettim. Kandilin kutlu olsun canım kardeşim."

AİLEYE GÖNDERİLEBİLECEK KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

AMCAYA KANDİL MESAJLARI

"Babamın yarısı, kıymetli amcam. Bu mübarek gecede hanen bereketli, kalbin huzurlu olsun. Kandilin mübarek olsun."

"Amcacığım, dualarında anılmak ümidiyle hayırlı kandiller dilerim. Rabbim tüm sevdiklerinle nice kandillere ulaştırsın."

"Ailemizin büyüğü amcam; bu gece dertlerimize deva, gönlümüze şifa olsun. Hayırlı kandiller."

"Saygıdeğer amcam, kandil gecesi hürmetine tüm duaların kabul, ömrün uzun ve bereketli olsun."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

DAYIYA KANDİL MESAJLARI

"Canım dayım, bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi seninle olsun. Tüm işlerin kolaylaşsın, kandilin mübarek olsun."

"Dayıcığım, yüzündeki nur kalbindeki iyilikle birleşsin. Bu güzel gece sana huzur getirsin. Hayırlı kandiller."

"Annemin emaneti, değerli dayım. Rabbim bu mübarek gecede seni ve aileni her türlü kaza ve beladan korusun."

"Dayım, duaların kabul olduğu bu mukaddes vakitlerde bizleri de unutma. Kandilin hayırlara vesile olsun."

TEYZEYE MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Anne yarım, canım teyzem. Bu mübarek gecede kalbin neşe, ruhun huzur bulsun. Kandilin mübarek olsun."

"Teyzeciğim, bu gece ettiğin tüm hayırlı dualar seninle olsun. Rabbim seni sevdiklerinden ayırmasın. Hayırlı kandiller."

"Güler yüzlü teyzem, kandilin bereketi evine dolsun, her günün bayram tadında geçsin. Kandilin kutlu olsun."

"Teyzem, bu kutsal gecede gönlünden geçen tüm güzellikler seni bulsun. Dualarda buluşmak dileğiyle."

Akrabaya Miraç Kandili Mesajları 2026! Anne, baba, abi, kardeş, abla, amca, dayı, hala ve teyzeye gönderilebilecek hayırlı kandiller sözleri

HALAYA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Canım halam, bu mübarek gece senin için yeni ve güzel kapıların açılmasına vesile olsun. Kandilin mübarek olsun."

"Zarif halacığım, bu gecenin nuru kalbini aydınlatsın. Rabbim her iki cihanda da seni aziz eylesin. Hayırlı kandiller."

"Halacığım, dualarında yer bulmak kalbimi ferahlatır. Bu mübarek gece hürmetine her şey gönlünce olsun."

"Sevgili halam, kandilin bereketi senin ve ailenin üzerine olsun. Mutlu, huzurlu ve dua dolu bir gece dilerim."

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.