Aksaray-Nevşehir karayolunda sel: Gidiş ve geliş istikametleri trafiğe kapatıldı!

Aksaray'da sağanağın yol açtığı sel suları Aksaray-Nevşehir karayolunu göle çevirdi. Aksaray-Nevşehir karayolu gidiş ve geliş istikameti trafiğe kapatılırken, greyder ve kepçelerle yol açma çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyarıyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçlar mahsur kalırken, yol İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Bu sırada olay yerine karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kepçe ve greyderler ile karayoluna intikal eden karayolları ekipleri, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı karayolunda yol ama çalışması yapıyor. Yol çift şeritli olarak halen trafiğe kapalı kalırken, ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Müdürü Gürsoy Yalvaç da ekipleriyle birlikte yol açma çalışmasına katılırken, araç sürücüleri hem bilgilendirildi hem de uyarıldı.