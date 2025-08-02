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 | Yusuf Özgür Bülbül

Aksaray-Nevşehir karayolunda sel: Gidiş ve geliş istikametleri trafiğe kapatıldı!

Aksaray'da etkili olan sağanak yağış, Aksaray-Nevşehir karayolunu adeta bir göle çevirdi. Sel sularının yükselmesiyle her iki istikamette de trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu, birçok sürücü mahsur kaldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 21:53

'da sağanağın yol açtığı suları Aksaray- karayolunu göle çevirdi. Aksaray-Nevşehir gidiş ve geliş istikameti trafiğe kapatılırken, greyder ve kepçelerle yol açma çalışması başlatıldı. ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyarıyor.

Aksaray-Nevşehir karayolunda sel: Gidiş ve geliş istikametleri trafiğe kapatıldı!

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçlar mahsur kalırken, yol İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Bu sırada olay yerine karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kepçe ve greyderler ile karayoluna intikal eden karayolları ekipleri, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı karayolunda yol ama çalışması yapıyor. Yol çift şeritli olarak halen trafiğe kapalı kalırken, ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir karayolunda sel: Gidiş ve geliş istikametleri trafiğe kapatıldı!

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Müdürü Gürsoy Yalvaç da ekipleriyle birlikte yol açma çalışmasına katılırken, araç sürücüleri hem bilgilendirildi hem de uyarıldı.

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ETİKETLER
#aksaray
#karayolu
#trafik
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#Trafikkapama
#Yol Açma
#Yaşam
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