Aksaray Ramazan İmsakiyesi 2026! Aksaray’da ilk sahur saat kaçta? Aksaray ilçe ilçe sahur ve iftar vakti

Aksaray sahur ve iftar saatleri açıklandı. Müslümanlar, Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Ramazan ayında niyet etmeyi unutanlar, öğleye bir saat kalıncaya kadar niyet edebilirler. İmsak, gecenin bitimi ve yiyip içmenin yasak olduğu vaktin başlamasıdır. İmsak vaktinden önce yiyip, içmeyi kesmeli ve ezan okununcaya kadar devam edilmemelidir. Ramazan ayında yapılacak ibadetler ayrıca önemlidir. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük günah olarak ifade edilirken Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü tealadan bekleyerek oruç tutanların günahları affolur. Aksaray ilçelerin iftar ve sahur vakitleri değişiklik gösterebiliyor. Peki 2026 Aksaray ilk iftar saat kaçta? İşte, Aksaray iftar ve sahur vakti…
Ramazan ayında gece niyet etmeyi unutanlar, öğle namazına bir saat kalıncaya kadar niyet edebilir. Sahura kalkmakta niyet etmek anlamını taşımaktadır. Benzer şekilde oruç tutmak niyetiyle yatmak da niyet olur. Aksaray’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 06.22 olacak.
Aksaray’da Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Aksaray’da ilk oruç saat 18:45’de açılacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:45
|06:02
|07:22
|13:08
|16:11
|18:35
|20:00
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:44
|06:01
|07:21
|13:08
|16:12
|18:36
|20:01
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:43
|05:59
|07:20
|13:08
|16:12
|18:37
|20:02
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:42
|05:58
|07:18
|13:08
|16:13
|18:38
|20:03
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:41
|05:57
|07:17
|13:08
|16:14
|18:39
|20:04
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:39
|05:56
|07:16
|13:08
|16:15
|18:40
|20:05
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:38
|05:54
|07:14
|13:08
|16:15
|18:41
|20:06
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:37
|05:53
|07:13
|13:07
|16:16
|18:42
|20:07
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:35
|05:52
|07:12
|13:07
|16:17
|18:43
|20:08
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:34
|05:50
|07:10
|13:07
|16:17
|18:44
|20:09
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:33
|05:49
|07:09
|13:07
|16:18
|18:45
|20:10
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:31
|05:47
|07:07
|13:07
|16:19
|18:46
|20:11
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:30
|05:46
|07:06
|13:07
|16:19
|18:47
|20:12
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:28
|05:45
|07:04
|13:06
|16:20
|18:48
|20:13
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:27
|05:43
|07:03
|13:06
|16:21
|18:49
|20:14
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:25
|05:42
|07:01
|13:06
|16:21
|18:50
|20:15
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:24
|05:40
|07:00
|13:06
|16:22
|18:51
|20:16
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:22
|05:39
|06:58
|13:05
|16:22
|18:52
|20:17
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:21
|05:37
|06:57
|13:05
|16:23
|18:53
|20:18
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:19
|05:36
|06:55
|13:05
|16:23
|18:54
|20:19
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:18
|05:34
|06:54
|13:05
|16:24
|18:55
|20:20
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:16
|05:33
|06:52
|13:04
|16:25
|18:56
|20:21
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:15
|05:31
|06:51
|13:04
|16:25
|18:57
|20:22
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:13
|05:29
|06:49
|13:04
|16:26
|18:58
|20:23
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:11
|05:28
|06:48
|13:04
|16:26
|18:59
|20:25
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|05:10
|05:26
|06:46
|13:03
|16:27
|19:00
|20:26
|27. gün
|17 Mart Salı
|05:08
|05:25
|06:45
|13:03
|16:27
|19:01
|20:27
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|05:07
|05:23
|06:43
|13:03
|16:28
|19:02
|20:28
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|05:05
|05:21
|06:42
|13:02
|16:28
|19:03
|20:29
Hastalık, yaşlılık gibi bir özürden dolayı ramazan orucunu tutamayan zenginin, bu durumu ölünceye kadar devam etse, fakirlere yemek verilmesini vasiyet eder. Velisi de, onun tutamadığı her oruç için, fakire fidye verir. (Bedâyi)