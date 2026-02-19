Menü Kapat
Yaşam
Aksaray Ramazan İmsakiyesi 2026! Aksaray’da ilk sahur saat kaçta? Aksaray ilçe ilçe sahur ve iftar vakti

Aksaray Ramazan İmsakiyesi 2026 ilçe ilçe açıklandı. Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanırken illere göre iftar ve sahur vakitlerine göre hareket edecek. İlk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece uyanılacak. 81 ilin imsakiyesi belli olurken Aksaray’da yaşayanlar ise kendi şehirlerinde iftar ve sahur vakitlerine odaklandı. Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçelerinde yaşayanlar bu gece ilk sahuruna uyanacak ve niyet edecek. Ramazan ayı, açıklanan takvime göre bu yıl toplam 29 gün sürecek ve ardından 3 günlük bayram müslümanları bekleyecek. Aksaray’da iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belli oldu. Peki Sakarya ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte, Sakarya İmsakiyesi…

Aksaray Ramazan İmsakiyesi 2026! Aksaray'da ilk sahur saat kaçta? Aksaray ilçe ilçe sahur ve iftar vakti
Aksaray sahur ve iftar saatleri açıklandı. Müslümanlar, Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Ramazan ayında niyet etmeyi unutanlar, öğleye bir saat kalıncaya kadar niyet edebilirler. İmsak, gecenin bitimi ve yiyip içmenin yasak olduğu vaktin başlamasıdır. İmsak vaktinden önce yiyip, içmeyi kesmeli ve ezan okununcaya kadar devam edilmemelidir. Ramazan ayında yapılacak ibadetler ayrıca önemlidir. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük günah olarak ifade edilirken Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü tealadan bekleyerek oruç tutanların günahları affolur. Aksaray ilçelerin iftar ve sahur vakitleri değişiklik gösterebiliyor. Peki 2026 Aksaray ilk iftar saat kaçta? İşte, Aksaray iftar ve sahur vakti…

AKSARAY’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında gece niyet etmeyi unutanlar, öğle namazına bir saat kalıncaya kadar niyet edebilir. Sahura kalkmakta niyet etmek anlamını taşımaktadır. Benzer şekilde oruç tutmak niyetiyle yatmak da niyet olur. Aksaray’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 06.22 olacak.

AKSARAY İFTAR SAAT KAÇTA?

Aksaray’da Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Aksaray’da ilk oruç saat 18:45’de açılacak.

AKSARAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 TARİHLERE GÖRE

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:4506:0207:2213:0816:1118:3520:00
2. gün 20 Şubat Cuma05:4406:0107:2113:0816:1218:3620:01
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:4305:5907:2013:0816:1218:3720:02
4. gün 22 Şubat Pazar05:4205:5807:1813:0816:1318:3820:03
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:4105:5707:1713:0816:1418:3920:04
6. gün 24 Şubat Salı05:3905:5607:1613:0816:1518:4020:05
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:3805:5407:1413:0816:1518:4120:06
8. gün 26 Şubat Perşembe05:3705:5307:1313:0716:1618:4220:07
9. gün 27 Şubat Cuma05:3505:5207:1213:0716:1718:4320:08
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:3405:5007:1013:0716:1718:4420:09
11. gün 1 Mart Pazar05:3305:4907:0913:0716:1818:4520:10
12. gün 2 Mart Pazartesi05:3105:4707:0713:0716:1918:4620:11
13. gün 3 Mart Salı05:3005:4607:0613:0716:1918:4720:12
14. gün 4 Mart Çarşamba05:2805:4507:0413:0616:2018:4820:13
15. gün 5 Mart Perşembe05:2705:4307:0313:0616:2118:4920:14
16. gün 6 Mart Cuma05:2505:4207:0113:0616:2118:5020:15
17. gün 7 Mart Cumartesi05:2405:4007:0013:0616:2218:5120:16
18. gün 8 Mart Pazar05:2205:3906:5813:0516:2218:5220:17
19. gün 9 Mart Pazartesi05:2105:3706:5713:0516:2318:5320:18
20. gün 10 Mart Salı05:1905:3606:5513:0516:2318:5420:19
21. gün 11 Mart Çarşamba05:1805:3406:5413:0516:2418:5520:20
22. gün 12 Mart Perşembe05:1605:3306:5213:0416:2518:5620:21
23. gün 13 Mart Cuma05:1505:3106:5113:0416:2518:5720:22
24. gün 14 Mart Cumartesi05:1305:2906:4913:0416:2618:5820:23
25. gün 15 Mart Pazar05:1105:2806:4813:0416:2618:5920:25
26. gün 16 Mart Pazartesi05:1005:2606:4613:0316:2719:0020:26
27. gün 17 Mart Salı05:0805:2506:4513:0316:2719:0120:27
28. gün 18 Mart Çarşamba05:0705:2306:4313:0316:2819:0220:28
29. gün 19 Mart Perşembe05:0505:2106:4213:0216:2819:0320:29

HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hastalık, yaşlılık gibi bir özürden dolayı ramazan orucunu tutamayan zenginin, bu durumu ölünceye kadar devam etse, fakirlere yemek verilmesini vasiyet eder. Velisi de, onun tutamadığı her oruç için, fakire fidye verir. (Bedâyi)

