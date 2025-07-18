Aksaray'da feci kaza! Otomobil duvara çarpıp yola savruldu: 1 ağır yaralı

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yaşanan olayda, 33 yaşındaki Hüseyin Ö. şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil savrularak bahçe duvarına çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil ağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin araştırma yaptığı kazayla ilgili Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.