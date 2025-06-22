Aksaray'da feci kaza! Refüje savruldular: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Aksaray'da hafif ticari araç ile otomoblin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Aksaray'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hafif bir ticari araç ile üniversite sınavına giden öğrencilerin bulunduğu otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

YARALILAR REFÜJE SAVRULDU

Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde sağlık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

Son dakika haberinin detayları gelecek...