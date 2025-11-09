Aksaray'da kazaya karışan yaralı genç kadın "Anneme bir şey söyleme"yin dedi

Kaza, Paşacık Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine giden Halil K. (30) idaresindeki 34 FM 1871 plakalı Volkswagen marka kamyonet, caddenin karşısına geçmek isteyen Medine D.'ye (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

"ANNEMLERE BİR ŞEY SÖYLEME" RİCASI

Bacaklarından aldığı darbeyle büyük acı çeken Medine D., sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada, elini tutan arkadaşına dönerek "Cansu annemlere bir şey söyleme" ricasında bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Halil K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.