Aksaray'da kum fırtınası kaza getirdi, yol kapandı: 8 yaralı

Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde yaşanan kazada Aksaray'dan Konya istikametine giden 5 araç, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir anda oluşan kum fırtınası içerisinde kalarak birbirine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

Yol kaza ve kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.