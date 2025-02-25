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 | Merve Yaz

Aksaraylı vatandaştan alkışlanacak hareket! Hesabına yanlışlıkla tam 1 milyon 152 bin TL geldi

Aksaray Eskil'de duyanları şaşkına çevirecek bir olay meydana geldi. Abdurrahman Dağlı isimli bir vatandaş, evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark etti. Bilmediği bir hesaptan kendi hesabına 1 milyon 152 bin TL yatırıldığını gören Dağlı, hayatının şokunu yaşadı. Bir kuyumcudan geldiğini gören adam, paranın tamamını teslim etti. Sevinçten havalara uçan kuyumcu Dağlı'ya teşekkür etti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 17:28

Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti! Aksaray'daki Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti.

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

ÖNCE BANKAYA GİDİP DURUMU ANLATTI

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Dağlı, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi.

BALYA BALYA PARALARI GÖTÜRDÜ

Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hesabına para yatan kişi bunu geri vermezse ne olur?
Banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı harcamak sebepsiz zenginleşme kavramına girer. banka hesabı kullanan kişi hesabını bilmekle yükümlüdür. Para transfer işlemlerinde bu tip hatalar olabilmekte, bankaların bu paraya, resmi bir karar olmadan el koyma yetkisi bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda bankanın yapabileceği tek şey, yanlış para yatırılan hesap sahibini durumdan haberdar etmek ve iyi niyetiyle bu parayı iade etmesi gerektiğini bildirmektir. kişi parayı iade etmek istemezse banka bir yaptırımda bulunamaz. ancak parayı transfer eden taraf, karşı tarafa sebepsiz zenginleşme davası açma hakkına sahiptir. dava açılan hesap sahibi paranın kaynağını açıklamak ve ispatlamak zorundadır.
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