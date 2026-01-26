Alacak verecek kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Antalya’da saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.