Alanya'da barlar sokağında korkunç olay! Kırık cam şişesiyle öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında korkunç bir cinayet işlendi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Mustafa Arslan kırık cam şişesiyle boğazından yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korkunç olay Antalya'nın Alanya ilçesinde Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce M.M. eline geçirdiği kırık cam şişesiyle Mustafa Arslan'ı boğazından yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mustafa Arslan'ı boğazından yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli M.M, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.