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 | Özge Sönmez

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü

Antalya'da 1,5 milyon liraya sıfır kilometre elektrikli araç alan vatandaş aldığına bin pişman oldu. Araç 6'ncı günde arıza vermeye başlayınca servisle iletişime geçti. Frenleri tutmayan araç için satıcı firma "akü şarj edildikçe geçer" ya da "yazılım güncellemesiyle düzelir" dese de arıza devam etti. Başına bela olan araç için kimseden yardım alamayan vatandaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:17

Antalya'da 1,5 milyon liraya sıfır kilometre elektrikli araç alan Tevfik Yağcı otomobili kullanmaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Aracı aldığı 6'ncı günde frenlerin tutmadığını söyleyen Yağcı, "Frenlerimiz trafikte seyir halindeyken tutmadı. Fren patladıktan sonra hayati tehlike yaşadık ama değişen bir şey olmadı" dedi. Mağdur olduğunu belirten vatandaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü

"BİR TÜRLÜ ARIZA LAMBALARI SÖNMEDİ"

20 Mayıs'ta aracı teslim aldıklarını belirten Yağcı, aracı satın almadan önce görmek istediklerini ancak depoda olduğu gerekçesiyle bu taleplerinin karşılanmadığını savundu. Teslimat sırasında yanan lambaları için "akü şarj edildikçe geçer" ya da "yazılım güncellemesiyle düzelir" şeklinde açıklamalar yapıldığını iddia eden Yağcı, "İlk elektrikli aracımız olduğu için yetkililerin söylediklerine güvenerek teslim aldık. Ancak birkaç gün geçmesine rağmen arıza lambaları sönmedi" dedi.

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü


Yağcı, 6'ncı günde trafikte seyir halindeyken frenlerin devre dışı kaldığını ve tüm fren arıza lambalarının yandığını öne sürerek, "Akşam vaktiydi, ne yapacağımızı bilemedik. Aracı sağa çektik, servis müdürünü aradık. Aracı getirmemizi istediler" diye konuştu.

"ARABA BİR YILDIR ARIZA LAMBALARINI YAKIYORMUŞ"

Araçla ilgili başka bir bayiden öğrendikleri bilgilerin kendilerini şaşırttığını söyleyen Yağcı, "Meğerse araba bir yıldır arıza lambalarını yakıyormuş. Daha önce bir alıcıya satılmak istenmiş, ancak kabul etmeyince satış iptal edilmiş. Bu yüzden bizden saklamışlar" iddiasında bulundu.
Sorunları yetkililere ilettiklerinde başlangıçta iade, takas ya da değişim gibi seçenekler konuşulduğunu ancak daha sonra "6 ay 6 bin kilometre kuralı" gerekçesiyle geri adım atıldığını savunan Yağcı, İl Ticaret Müdürlüğü'nden aracın satılabilir olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Yağcı, buna rağmen "6 ay boyunca bu parayı bağlayamam" gibi gerekçelerle çözüm üretilmediğini de iddia etti.

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü


Yetkililerden çözüm alamadıklarını, bu yüzden hukuki sürece başladıklarını belirten Yağcı, "Son çare olarak hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de diğer vatandaşların mağdur olmaması için yapay zekâ ile bir video hazırladık" dedi. Yağcı, hukuki ihtarlarına rağmen yetkililerden dönüş alamadıklarını, hatta onayları olmadan motor parçası sipariş edildiğini de öne sürerek, gerçek ve tüzel kişiler hakkında nitelikli suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü

HAYATİ TEHLİKE ATLATTILAR

Aracın geçmişinde fren onarımı yapıldığını iddia eden Yağcı, "Sıfır olarak satılmadan önce defalarca bu arızanın giderilmesi için sökülüp takıldığını, farklı metotlarla denenerek onarılmaya çalışıldığını duyduk. Aracı aldığımızın 6'ncı günü frenlerimiz trafikte seyir halindeyken tutmadı. Fren patladıktan sonra hayati tehlike yaşadık ama değişen bir şey olmadı" diye konuştu.

Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü
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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#elektrikli araba
#arıza
#Hak Savunması
#Güvenli Araç
#Tüketici Mağduriyeti
#Yaşam
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