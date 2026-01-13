ALES 1, ALES 2, ALES 3 hangi tarihte yapılacak ne zaman? 2026 ALES başvuru tarihleri

Kategoriler
ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 sınav tarihleri ÖSYM açıklaması ile belli oldu.
2026 yılında da yıl içinde bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere üç kez düzenlenecek olan ALES'in kesin sınav ve başvuru tarihleri, adayların yıllık çalışma ve kariyer planlarını oluşturmaları açısından önem arz ediyor.
ÖSYM, 14 Kasım 2025 tarihinde yayınladığı 2026 Yılı Sınav Takvimi ile ALES1, ALES2 ve ALES3'ün tarihlerini kamuoyuyla paylaştı.
ALES 1: 25 Mart 2026 - 02 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuru alınacak.
ALES 2: 10 Haziran 2026 - 18 Haziran 2026 tarihleri arasında başvuru gerçekleştirilecek.
ALES 3: 07 Ekim 2026 -15 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapılacak.