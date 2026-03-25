ALES 1 başvuru nasıl yapılır 2026 başvuru ücreti ne kadar?

2026-ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre başvurular 25 Mart’ta başlayacak ve 2 Nisan’da sona erecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, AİS sistemi üzerinden veya mobil uygulamayla tamamlayabilecekler.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-ALES/1 başvurularıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. ÖSYM, başvuru sürecinin 25 Mart 2026 Çarşamba günü başladığını duyurdu. Adaylar işlemlerini 2 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Geç başvurular 9 Nisan 2026 tarihinde alınacak ve bu durumda ödenecek sınav ücreti %50 artırımlı olacak. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/1 kılavuzu yayımlandı ve sınav ücreti kesinleşti. Kılavuza göre sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar, ödemelerini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.

ALES 1 SINAVI NE ZAMAN?

2026-ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden görebilecek.