ALES başvurusu nereden nasıl yapılır kimler başvurabilir? ALES başvuru tarihi ve sınav takvimi

ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 sınav tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2026 yılında da bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere üç kez düzenlenecek ALES’in netleşen sınav ve başvuru tarihleri, adayların yıllık çalışma programlarını ve kariyer planlamalarını yapmaları açısından önem arz ediyor. En güncel verilere göre ÖSYM, 14 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı 2026 Yılı Sınav Takvimi ile ALES/1, ALES/2 ve ALES/3’ün kesinleşen tarihlerini kamuoyuna duyurdu.

2026 ALES 1, ALES 2, ALES 3 SINAV TARİHLERİ

ALES 1 – 10.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 2 – 26.07.2026 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 – 29.11.2026 tarihinde yapılacak.

ALES 1 TAKVİMİ 2026

2026 yılındaki ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek. ALES/1 başvuruları 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurusunu süresi içinde tamamlayamayan adaylar için 9 Nisan 2026 tarihinde geç başvuru imkânı tanınacak. Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2 TAKVİMİ 2026

ALES/2 oturumu 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Başvuru süreci 10-18 Haziran 2026 tarihleri arasında olacak ve adaylar bu dönemde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Geç başvuru tarihi 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. ALES/2 sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES 3 TAKVİMİ 2026

Yılın son ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 21 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. ALES/3 sonuçları ise 17 Aralık 2026 tarihinde duyurulacak.