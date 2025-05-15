Alev alev yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

İstanbul
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.