Alevler geceyi aydınlattı! Çok sayıda iş yeri küle döndü

Konya'nın Ereğli ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanlarda yangın çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen yangında 1 yedek parçacı, 2 tamirhane ve bunlara ait 6 iş yeri yandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.