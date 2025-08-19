Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Yaşam
 Banu İriç

Alkol masasında kavga sokaklara taştı: Kurşunlardan kaçarken kaza yaptı

Kayseri’de alkol alan şahıslar önce anlaşmazlık yaşayıp tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şahıslardan biri kaçınca arkasından kurşun yağdırdılar. Sürücü kontrolünü kaybedip kaza yaptı.

Alkol masasında kavga sokaklara taştı: Kurşunlardan kaçarken kaza yaptı
’de Kocasinan ilçesinde bulunan Matbaacılar Sitesi’ndeki olayda almak için bir araya gelen kişiler arasında kavga çıktı.

Alkol masasında kavga sokaklara taştı: Kurşunlardan kaçarken kaza yaptı

ALKOL ALDILAR DAHA SONRA KAVGA ÇIKINCA SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Z.V. ve dini nikahlı eşi Y.D. alkol almak için arkadaşlarının dükkanına gitti. Burada belli bir süre alkol aldıktan sonra Z.V. ve arkadaşlarının arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşları Z.V.’yi darp etti. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşmak isteyen Z.V. ve Y.D.’nin araçlarına kavga ettikleri kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş edildi.

Alkol masasında kavga sokaklara taştı: Kurşunlardan kaçarken kaza yaptı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaçmak istedikleri sırada Y.D., idaresindeki otomobille ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda seyreden A.B. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan A.B.’yi yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler, kavganın gerçekleştiği yerde ve yerinde inceleme yaparken, Z.V.’nin otomobiline ateş ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#kayseri
#kaza
#olay
#silahlı kavga
#alkol
#Kavgacı
#Matbaacılar Sitesi
#Yaşam
