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 | Selahattin Demirel

Alkollü oğlunun bıçak darbeleriyle can verdi! O anneyle ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı

Amasya'da bir anne, tartıştığı alkollü oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili acı detay ise yürek yaktı. Buna göre annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

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Alkollü oğlunun bıçak darbeleriyle can verdi! O anneyle ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 18:36

Önceki akşam Saliha Karayaka’nın (60) Sofular Mahallesi Fidan Sokakta evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu.

27 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, annesini katleden M.K. (28) gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7’si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Yaşam
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