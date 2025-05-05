Alkollü oğlunun bıçak darbeleriyle can verdi! O anneyle ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı

Amasya'da bir anne, tartıştığı alkollü oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili acı detay ise yürek yaktı. Buna göre annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.