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 | Yusuf Özgür Bülbül

Alkollü sürücüden ilginç savunma: Cips ve jelibon almaya çıktım

Aksaray'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir sürücü, alkol kontrolünde şaşkınlığa neden olan anlar yaşattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı...

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Alkollü sürücüden ilginç savunma: Cips ve jelibon almaya çıktım
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 23:23

’da alkollü halde direksiyon başında polise yakalanan sürücü, önce cips jelibon almaya çıktığını söyledi sonra "O ara bir bira içeyim dedim siz denk geldiniz" dedi. Sürücü, 1.82 promil alkollü çıktı. Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yaşandı.

Alkollü sürücüden ilginç savunma: Cips ve jelibon almaya çıktım

TRAFİK EKİPLERİ SÜRÜCÜYE ALKOL TESTİ YAPTI

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İbrahim O. (37) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.

Alkollü sürücüden ilginç savunma: Cips ve jelibon almaya çıktım

"SİZ DENK GELDİNİZ"

Yapılan kontrolde sürücü 1.82 promil alkollü çıkarken, sürücünün bahanesi polis memurlarını da şaşırttı. Önce çocuklara cips jelibon almaya çıktığını iddia eden alkollü sürücü, devamında, "O ara bir bira içeyim dedim siz denk geldiniz" dedi.

11 BİN 622 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Alkollü sürücüye 11 bin 622 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Yasal sınırın 3 katını aştın alkollü yolduğu için sürücüye adli işlemde yapılırken, şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

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ETİKETLER
#trafik polisi
#ceza
#aksaray
#Alkollü Sörüş
#Ehliyet Düşürme
#Yaşam
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