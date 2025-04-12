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 | Selahattin Demirel

Alkollü sürücünün hesabı çevirmede şaştı! İtirafıyla güldürdü

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik ekiplerinin çevirdiği aracın sürücüsü alkollü çıkıp ehliyetini kaptırınca "Daha şimdi içtim ne çabuk çıktı" diyerek isyan etti. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 11:19

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkollü araç kullananlara geçit vermedi. Cadde üzerinde seyreden 34 BTP plakalı otomobilden şüphelenen ekipler, otomobil sürücüsü Ali Ü.'yü durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün hesabı çevirmede şaştı! İtirafıyla güldürdü

"ALKOL ÇIKMAZ DİYE DİREKSİYONA GEÇTİM"

Kontroller sonrası ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen Ali Ü., "Biz polislerle her gece baskına gidiyoruz. Daha otelde şimdi içtim de kalktım. Ben çıkmaz diye direksiyon başına geçtim. Yapın bir şeyler" diye ekiplere yalvardı.

Alkollü sürücünün hesabı çevirmede şaştı! İtirafıyla güldürdü

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 267 lira da para cezası kesildi. Ruhsat sahibinin İnegöl ilçesinde olduğu öğrenilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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