'Allah' yazısı olan karpuz hayrete düşürdü, bin TL fiyat verdiler

08 Haziran 2024 18:28 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Özgürlük Meydanı'nda alış veriş yapacak vatandaşlar nadir görülen bir olayla karşılaştı. Üzerinde ‘Allah’ yazısının olduğu karpuz merak uyandırdı.

Meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde “Allah” isminin olduğu bir karpuz gördü.

BİN TL FİYAT VERDİLER AMA SATMADI

Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı. Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, “Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin” dedi.