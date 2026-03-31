Altın ve gümüşten daha değerli hale geldi! Evde bulunan taso ve Pokemon kartları servet değerinde

Mart 31, 2026 16:17
Pokemon kartları

Yaklaşık 30 yıl önce Barry Lloyd, harçlığından artırdığı parayı Pokemon kartlarına yatırdığında çevresindekiler bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyordu. 

Altın ve gümüşten daha değerli hale gelen bu kartlar aslında sadece bir hobiydi. Bugün gelinen noktada Lloyd’un koleksiyonunun değeri 100.000 sterline ulaşmış durumda.

Pokemon kartları

Bu çarpıcı artış, koleksiyon kartlarının zaman içinde nasıl ciddi bir yatırım aracına dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.

Pokemon kartları

POKEMON KARTLARI ALTIN VE GÜMÜŞTEN DAHA DEĞERLİ  

Pokemon kartlarının ulaştığı yüksek değerler, özellikle nadir parçalarla dikkat çekiyor. Öyle ki bazı özel kartlar 30.000 sterline kadar alıcı bulabiliyor. Bu durum, kartların yalnızca koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda yüksek değerli varlıklar haline geldiğini gösteriyor.

Ancak bu değer artışı beraberinde riskleri de getiriyor. Galler’in Torfaen kentinde bir oyun mağazasından 65.000 sterlin değerinde nadir Pokemon kartlarının çalınması, koleksiyon dünyasında güvenlik konusunu da gündeme taşıdı.

Pokemon kartları

“TAVAN ARANIZDA SERVET OLABİLİR”

Anglesey’de uzman olarak çalışan Elliot Riley-Walsh, birçok kişinin sahip olduğu kartların gerçek değerinin farkında olmadığını belirtiyor. Riley-Walsh’a göre:

“İnsanlar farkında olmadan binlerce sterlin değerinde koleksiyonların üzerinde oturuyor olabilir.”

Mücevher gibi klasik değerli eşyaların aksine, oyun kartları ve koleksiyon ürünleri çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Pokemon kartları

POKEMON NEDİR? KÜRESEL BİR FENOMENİN DOĞUŞU

Pokemon, Japonya’da ortaya çıkan ve süper güçlü karakterlerin yakalanması, eğitilmesi ve karşılaştırılması üzerine kurulu bir evrenden doğdu. Başlangıçta bir çizgi film olarak bilinse de zamanla: 

Filmler

Video oyunları

Koleksiyon kartları

gibi farklı alanlara yayılarak küresel bir fenomene dönüştü.

Pokemon kartları

İlk oyunda 151 karakter yer alırken, 2026 itibarıyla bu sayı 1000’in üzerine çıktı. Serinin en ikonik karakterlerinden biri ise şüphesiz Pikachu.

Pokemon kartlarına olan ilginin yeniden artmasında nostalji önemli bir rol oynuyor. Çocukluk yıllarında bu kartlarla büyüyen birçok kişi, bugün yeniden koleksiyon yapmaya başlıyor.

Elliot Riley-Walsh’a göre bu ilgi yalnızca yatırım amacı taşımıyor aynı zamanda rahatlatıcı ve keyifli bir uğraş olarak da öne çıkıyor.

Pokemon kartları

EBAY’DEN GELEN KOLEKSİYON

Barry Lloyd, koleksiyonuna başlarken ne alması gerektiğini pek bilmiyordu. Kartlarının büyük kısmını eBay üzerinden temin etti. Zamanla belirli setleri tamamlamaya yöneldi.

Pokemon kartları

DEĞERİNİ YILLAR SONRA ANLADI

Lloyd, koleksiyonunun gerçek değerini yıllar sonra fark etti. Özellikle elinde bulunan bazı kartların binlerce sterline satıldığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Koleksiyonunda yer alan “Topsun” seti, Pokémon’un ilk yıllarına ait olması nedeniyle oldukça değerli kabul ediliyor. Özellikle mavi versiyonlar, en nadir ve ilk basımlar arasında yer alıyor.

En dikkat çekici parçalarından biri ise sınırlı sayıda üretilmiş “Pikachu’nun Doğum Günü” kartı. Bu kartın değeri yaklaşık 9.000 sterlin olarak tahmin ediliyor.

