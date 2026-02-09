Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Altınları çalmaya çalıntı forkliftle geldi

Kayseri'deki kuyumcu hırsızlığını görenler şaşkınlığa uğradı. Kuyumcunun kepengini kırmak için forklift getirdiği dikkat çekti.

'nin ilçesinde forkliftli yaşandı. Kuyumcunun kepengini parçalayan şahıs hırsızlık sonrası ortadan kayboldu.

Altınları çalmaya çalıntı forkliftle geldi

FORKLİFTLE KUYUMCU HIRSIZLIĞI

Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahıs, forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırarak, dükkana girdi. Alarmın devreye girmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı. Dükkanda bulunan kasalara yöneldiği belirlenen şahsın, tek başına kasayı götüremeyince panik olarak dükkanda ziynet eşyası alarak, kaçtığı öğrenildi. Ekipler forkliftli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan ekipler forkliftin de çalıntı olduğu üzerinde duruyor.

Altınları çalmaya çalıntı forkliftle geldi


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

