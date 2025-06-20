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 | Özge Sönmez

Altınları yüzünden vahşice katletti! Bozdurduğunda değer kaybetmesin diye şehir değiştirmiş

Adana'nın Feke ilçesinde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk altınları yüzünden ensesinden vurularak katledildi. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören kadın hayatını kaybederken, katil de altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda yakalandı.

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Altınları yüzünden vahşice katletti! Bozdurduğunda değer kaybetmesin diye şehir değiştirmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 11:56

Karacaoğlan Mahallesi'nde tek yaşayan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk komşuları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yoğun bakıma alındı. 151 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın yaşamını yitirirken, katil de altınlarla birlikte kuyumcuda yakalandı.

KATİL GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kamera kaydı incelemelerinde cinayet saatlerinde M. K.E. (37) geçişi tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin bir süre önce işten ayrıldığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin çalışması sırasında şüphelinin altınları bozdurmaya Gaziantep'e gittiği belirlendi. Gaziantep'e 25 kilometre kala kullandığı otomobil bozulan şüpheli çekiciyle sanayiler sitesine gitti. Buradan Gazintepte Şahinbey ilçesine bağlı Alabey Mahallesi Hacı Veli Caddesi'ndeki kuyumcuların olduğu bölgeye giden şüpheli M.K.E., bir kuyumcu da Kızıloluk'tan yağmaladığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan Ergen, bir kısmını da banka hesabına alacağı sırada polislerin şok baskını ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Altınları yüzünden vahşice katletti! Bozdurduğunda değer kaybetmesin diye şehir değiştirmiş

ALTIN DEĞER KAYBETMESİN DİYE ŞEHİR DEĞİŞTİRMİŞ

Cinayeti itiraf eden ve tabancanın da yerini gösteren şüpheli cinayeti itiraf etmişti. Şüpheli "Kadını tanıyordum, altınları olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra elindeki bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarımdan dolayı yaptım" dediği öğrenildi.
21 Ocak'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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