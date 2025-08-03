Alzheimer hastasının kahreden ölümü! Zeytinlikte cesedi bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Avcılar Mahallesi Fener Sokak yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın Mustafa S. (80) olduğunu tespit etti.

YAKINLARI KAHROLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mustafa S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, yaşanan acı olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.