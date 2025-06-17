Amasra'da dehşete düşüren tarihi geçmiş kuruyemiş kavgası! Alıkonulup tehdit edildiler

Amasra'da bir marketten kuruyemiş alan kadın, son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu görünce ücret iadesi istedi. Market sahibi tarafından tehdit edilen genç kadın bir de üstüne alıkonuldu. İşte dehşete düşüren görüntüler...

Amasra'da bir marketten alışveriş yapan genç kadın başına gelenler sonucu şoke oldu. Kuruyemiş aldıktan sonra son kullanma tarihinin geçtiğini fark eden kadın hemen markete geri döndü. Para iadesi isteyen müşteriye sert çıkan market sahibinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

TEHDİTLER SAVURDU

Market sahibi para iadesi kabul etmeyince kadınlar bu kez tarihi geçmiş kuruyemişlerin fotoğraflarını çekti. Şikayet edileceğini anlayan kadın adeta sinirden çılgına döndü. Gençleri markette alıkoyan market sahibi tehditler savurdu. "Amasra'da rahat rahat gezemezsiniz" diyen esnafın o anları ise müşterilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.