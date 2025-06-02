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 | Özge Sönmez

Ambulans geç mi gitti? Bakanlıktan entübe edilen çocuğa ilişkin iddialara cevap

Konya'da okulda 10 yaşındaki sınıf arkadaşı İ.Ç. tarafından boğazı sıkılan Yusuf Taşkın'ın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Yaşanan korkunç olayın ardından 'ambulans geç geldi' iddiaları ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı gündem olan iddialara cevap verdi.

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Ambulans geç mi gitti? Bakanlıktan entübe edilen çocuğa ilişkin iddialara cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:17

Konya'da eğitim gördüğü okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Yaşanan feci olayın ardından tedavisi yoğun bakımda devam eden çocukla ilgili 'ambulansın geç geldiği' iddia edilmişti. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"AMBULANS 10 DAKİKADA GELDİ"

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Konya'da eğitim gördüğü okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

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