Amca yeğenini öldürdü! Nedenini duyan inanamıyor

Şanlıurfa’da amca ile yeğen arasında borç para meselesi yüzünden kavga çıktı. Büyüyen kavgada amca, yeğenini vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan amca için arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Alıncık kırsal Mahallesi'nde amca Mesut K. ile yeğeni Halil K. (26) arasında borç para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YEĞENİNİ VURUP KAÇTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, amca Mesut K., silahla yeğenine ateş açtı. Halil K. hayatını kaybederken amca ise olay yerinden kaçtı.

Halil K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaçan amcanın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.