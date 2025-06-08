Anadolu'nun 'sessiz efendisi' bozkurt böyle görüntülendi

Sessiz adımlarıyla Anadolu'nun dağlarını arşınlayan ve nesli tükenmekte olan bozkurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çabaları sayesinde, doğanın gizli tanığı fotokapanlara yakalandı.

Bilimsel adı "Canis lupus anatolicus" olan ve Anadolu yaban hayatının simgelerinden biri olan bozkurt, fotokapanla görüntülendi. Özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan bozkurtlar, sessiz adımları ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenen bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alıyor. Bu özel an, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kurulan fotokapana denk geldi.