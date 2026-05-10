Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde konuşamayan insanların ağzına anahtar koyarak tedavi uyguladığını iddia eden Seyit Cuma Tufehi gündem oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anahtarlı tedaviye inanıp akın akın geliyorlar! Sosyal medyada gören kuyruk oluşturuyor Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Seyit Cuma Tufehi'nin, konuşamayan insanlara dua edip ağızlarına anahtar koyarak tedavi uyguladığı iddia ediliyor ve bu yöntemle şifa bulduğunu söyleyenler Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan akın ediyor. Seyit Cuma Tufehi, konuşamayan kişilerin ağzına anahtar koyarak onları konuşturduğunu iddia ediyor ve bu uygulama için ücret almıyor. Uygulama ile ilgili videoların sosyal medyada yayılması üzerine Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan insanlar Viranşehir'e akın etti. Uygulamaya katılan bazı aileler, çocuklarının yavaş yavaş konuşmaya başladığını veya kekemeliklerinin azaldığını belirtiyor. Seyit Cuma Tufehi, şifa veren Allah'tır ve kendisinin bir aracı olduğunu ifade ediyor.

KONUŞAMAYAN İNSANLARIN AĞZINA ANAHTAR KOYUYOR

Viranşehir ilçesinde yaşayan Seyit Cuma Tufehi, konuşamayan insanlara dua edip ağzına anahtar koyarak konuşturduğunu iddia etti. Ücret almayan Tufehi'nin insanların ağzına anahtar koyarak konuşturduğunu gösteren videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenler, konuşamayan yakınlarını yanlarına alarak Viranşehir'e akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden telefonla arayan aileler, randevu aldıktan sonra konuşma güçlüğü çeken çocukları için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.



"OĞLUM YAVAŞ YAVAŞ KONUŞMAYA BAŞLADI"

Oğlunun ilk kelimelerini kullanmaya başladığını söyleyen Vahit Ekmen, "Benim oğlumun kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Seyit Cuma Tufehi'nin yanına getirdik. Allah'a şükür oğlum yavaş yavaş konuşmaya başladı" dedi.

Adana'dan geldiğini söyleyen Salih Gülağacı, "Adana'da gece dönercisiyim. Oğlumda bir kekemelik vardı. Sosyal medyada duydum getirdim. Seyit Cuma Tufehi onu konuşturdu. Buradan çok mutlu bir şekilde gideceğiz. Hüngür hüngür ağladık" dedi.

Az da olsa oğlunun konuşmaya başladığını söyleyen İsmail Çılgın, "Çocuğumuzu getirdik, ağzına anahtar kattılar. Az bir şey bile olsa dili açıldı" diye konuştu. İki defa daha geleceğini söyleyen Çılgın, inşallah dilinin daha da açılacağını belirtti.

Konya'dan geldiğini söyleyen İmam Bakır Özkan, çocuğunun konuşmasının çok ağır olduğunu ve buraya geldikten sonra konuşmaya başlayacağını umut ettiklerini dile getirdi.



Buraya gelerek şifa bulduklarını söyleyen Mehmet Aydın, "Hiç konuşamayan insanlar buraya geldi ve iyileşti. Şifa buluyoruz. İnşallah devam edecektir" dedi.



İnsanların Allah sayesinde konuştuğunu söyleyen Seyit Cuma Tufehi ise, dünyanın birçok ülkesinden insanların geldiğini belirtti. Tufehi, "Şifa veren Allah'tır, ben vermiyorum ama Rabbimizi sonsuza kadar severiz. Yeter ki inancı olsun. Allah'ın gözleri vardır, evliyaları vardır. Allah takva sahibinin yanındadır. Amel sahibinin yanındadır. Salih evliyalar vardır. Allah diyor ki, 'Eğer onlar isterse Allah da ister.' Allah bize nerede meyil ederse biz de oradayız. Bir tek Allah'ı arayacaksınız. Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'in yolunda, ehli beytin yolunda" diye konuştu.