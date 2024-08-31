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Anıtkabir’deki minik askerin saygı nöbeti beğeni topladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:45

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı sebebiyle Anıtkabir'de duygusal anlar yaşandı. Minik bir çocuğun saygı nöbetindeki hareketleri taklit edişi sosyal medyada viral oldu.

Anıtkabir’de saygı nöbetindeki hareketleri taklit bir çocuğun o anları büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir’e gelenler arasında bulunan denizci üniformalı erkek çocuğunun, saygı nöbetindeki hareketleri taklit edişi büyük beğeni topladı.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Minik çocuğun sosyal medyada yansıyan sevimli hareketleri kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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