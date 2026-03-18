Ankara elektrik kesintisi 18-19-20 Mart! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 18 Mart, 19 ve 20 Mart listesi açıklandı. Ankara’nın birçok ilçesinde 18 Mart 2026 tarihinde planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Akyurt’tan Keçiören’e kadar geniş bir alana yayılan kesintiler, bazı bölgelerde kısa süreli olurken bazı ilçelerde gün boyuna yakın sürecek. Çalışmalar nedeniyle mahalle, sokak ve belirli bölgelerde enerji verilemeyecek. İşte Ankara elektrik kesintisi 18 Mart 2026 kesinti listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 01:37

Başkentte planlanan elektrik kesintileri, gün boyunca farklı ilçelerde etkili olacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen saatlerde birçok bölgede enerji kesintisi uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 MART

’da 18-19-20 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

Akyurt

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu kesintiden Ahmetadil, Ankara, Açelya, Akçaağaç, Mavi Selvi, Fahri Daldal, Ali Hakbilir, Borsa, Bünyamin Adacı ve Konya sokakları etkilenecektir.

Altındağ

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez bölgeleri etkilenecektir.

Ayaş

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu kesintiden 677, İncirlik, İlyakut ve Mülk bölgeleri etkilenecektir.

Çamlıdere

18 Mart 2026 tarihinde iki ayrı zaman diliminde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlk kesinti saat 09.30 ile 11.00 arasında gerçekleştirilecektir.

İkinci kesinti ise saat 12.00 ile 14.30 arasında yapılacaktır.

Bu kesintilerden Kışlak, Orta, Merve, Güreşyeri, Çeltikçi Akçaören, Cami, Aşağı, Akbağ, Cumhuriyet, Bağören, Kuşcuören, Mercimek, Öteyüz, Aşağı Akkaya, Bayındır kümeleri, Arslanlar, Gümele, Aşağıhüyük, Mehter, Yayla Akkaya, Sağlık, Yukarı Kurumcu, Özçaltı, Yukarıhüyük, Akkaya, Güneysaray, Yayla Yediören, Uluyol, Kurumcu, Başağaç, Bademli, Tahtalar, Alpagut, Karyatmaz, Abdurrahman Oğultürk, Kendigelen, Meneviş, Karyağdı ve Çeltikçi Kınık bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu kesintiden Çobanyıldızı ve Şehit Ersan sokakları etkilenecektir.

Etimesgut

18 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Malazgirt 1071, Fatih Sultan Mehmet, 2672, 2652 ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı çevresi etkilenecektir.

Gölbaşı

18 Mart 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birden fazla elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Halaçlı bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında 1680, Hanımeli, Esence, Akbaşak, Çatalarmut kooperatif alanları, Ihlamur, Gülbahçe, Altınbaşak, Elif Doğa kooperatifi, Yeşilyayla, Turnaçayırı ve Koparan çevresinde kesinti olacaktır.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında Eymir Gölü bölgesi etkilenecektir.

Ayrıca saat 09.00 ile 10.00 arasında Haymana yolu çevresi, Altunçanak, İkizce, Dikilitaş, Kaba Sinanlı mevkii, Esenler ve Esenbel mevkiinde kesinti uygulanacaktır.

Keçiören

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu kesintiden Atatürk, Milli Egemenlik, 1766, Merkez, Hocaoğlu, Lazlar, Boduklar, Kuloğlu, Ocakçıoğlu, Çamlık, Sarıbeyoğlu, Dağlıoğlu, Marangeli, Memoğlu ve Yeniköy bölgeleri etkilenecektir.

Ayrıca saat 09.30 ile 11.00 arasında Anavatan, Susuz Mahallesi, 5622, 5659 ve Fatih Sultan Mehmet çevresinde ikinci bir kesinti uygulanacaktır.

