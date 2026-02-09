Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi! Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın 6 ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileriyle ilgili ASKİ resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Plansız bir şekilde yaşanan su kesintilerinden bazılarının 10 Şubat 2026 Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Peki Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Beypazarı, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 9-10 Şubat ASKİ Ankara su kesintisi listesi...

Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi! Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
Ankara su kesintisi listesi 9-10 Şubat, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bugün Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Beypazarı ve Altındağ ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı meydana gelen su kesintilerinin detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi merak ediliyor.

Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi! Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 9-10 ŞUBAT

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Beypazarı ve Altındağ ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileriyle ilgili ASKİ tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Çankaya Su Kesintisi 9-10 Şubat

Çankaya ilçesinin Çayyolu Mahallesi'ne bağlı olan 2678, 2679, 2680, 2681 ve 2682 sokaklarında su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu arızasından dolayı meydana gelen su kesintisinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Kızılcahamam Su Kesintisi 9-10 Şubat

Kızılcahamam ilçesinde ise bugün saat 20.00 itibarıyla planlı su kesintisi yapılacak. 10 Şubat 2026 Salı günü sabah saat 06.00'ya kadar devam edecek olan su kesintisinden ilçenin geneli etkilenecek.

Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi! Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Etimesgut Su Kesintisi 9-10 Şubat

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Etimesgut ilçesinin Aşağı Yurtçu, Yurt Kent Villaları, Golf Kent Villaları ve civarında bugün öğlen saat 13.30'dan itibaren su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin saat 19.00'da sona ereceği açıklandı.

Keçiören Su Kesintisi 9-10 Şubat

Keçiören ilçesinin Esertepe, İncirli ve Etlik mahallelerinin alt kotlarında su kesintisi meydana geldi. Esentepe Mahallesi Yellice Sokak içerisinde bulunan boru bağlantısı nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de sona ereceği duyuruldu.

Ankara su kesintisi ASKİ 9-10 Şubat listesi! Kızılcahamam, Etimesgut, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Beypazarı Su Kesintisi 9-10 Şubat

Beypazarı ilçesinin ise Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi ve civarında su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Altındağ Su Kesintisi 9-10 Şubat

Zübeyde Hanım Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de sona ereceği açıklandı.

