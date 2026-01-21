Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ocak Çarşamba su kesintisi bilgileri

Kategoriler
Bugün Ankara'nın birçok ilçesinde meydana gelen su kesintisinin biteceği saat ve kesinti nedeni duyuruldu. Erken saatlerde başlayan su kesintisinin biteceği saat binlerce kişinin gündeminde.
GÖLBAŞI
Kesinti Nedeni: İçme suyu hattı arızası
Etkilenen Yer: Kızılcaşar Mahallesi Barış Caddesi – Tekyapı Kooperatifi
Su Verilme Saati: 18.00
PURSAKLAR
Kesinti Nedeni: Bağlantı çalışması
Etkilenen Yerler:
Tevfik İleri Mahallesi (bir kısmı)
Fatih Mahallesi (bir kısmı)
Mimar Sinan Mahallesi (bir kısmı)
Su Verilme Saati: 17.00
POLATLI
Kesinti Nedeni: Dağıtım şebeke hattı arızası
Etkilenen Yer: Şentepe Mahallesi (bir bölümü)
Su Verilme Saati: 19.00
AKYURT
Kesinti Nedeni: Şebeke hattı arızası
Etkilenen Yerler:
Beyazıt Mahallesi
Yıldırım Mahallesi (bir kısmı)
Su Verilme Saati: 17.00
ÇANKAYA
Kesinti Nedeni: 110’luk içme suyu hattı arızası
Etkilenen Yer: Yakupabdal Mahallesi
Su Verilme Saati: 17.30
KAZAN
Kesinti Nedeni: İçme suyu hattı arızası
Etkilenen Yerler:
Yıldırım Beyazıt Mahallesi bağlı cadde ve sokaklar
Su Verilme Saati: 17.30