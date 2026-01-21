Menü Kapat
Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ocak Çarşamba su kesintisi bilgileri

Bugün Ankara'da meydana gelen su arızası sonrasında kesintinin biteceği saat araştırıldı. Binlerce Ankaralı sular ne zaman gelecek araştırmasına başlarken kesintinin biteceği saat de netleşti.

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ocak Çarşamba su kesintisi bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
15:33
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
15:33

Bugün Ankara'nın birçok ilçesinde meydana gelen su kesintisinin biteceği saat ve kesinti nedeni duyuruldu. Erken saatlerde başlayan su kesintisinin biteceği saat binlerce kişinin gündeminde.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 OCAK?

GÖLBAŞI

Kesinti Nedeni: İçme suyu hattı arızası

Etkilenen Yer: Kızılcaşar Mahallesi Barış Caddesi – Tekyapı Kooperatifi

Su Verilme Saati: 18.00

PURSAKLAR

Kesinti Nedeni: Bağlantı çalışması

Etkilenen Yerler:

Tevfik İleri Mahallesi (bir kısmı)

Fatih Mahallesi (bir kısmı)

Mimar Sinan Mahallesi (bir kısmı)

Su Verilme Saati: 17.00

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ocak Çarşamba su kesintisi bilgileri

POLATLI

Kesinti Nedeni: Dağıtım şebeke hattı arızası

Etkilenen Yer: Şentepe Mahallesi (bir bölümü)

Su Verilme Saati: 19.00

AKYURT

Kesinti Nedeni: Şebeke hattı arızası

Etkilenen Yerler:

Beyazıt Mahallesi

Yıldırım Mahallesi (bir kısmı)

Su Verilme Saati: 17.00

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ocak Çarşamba su kesintisi bilgileri

ÇANKAYA

Kesinti Nedeni: 110’luk içme suyu hattı arızası

Etkilenen Yer: Yakupabdal Mahallesi

Su Verilme Saati: 17.30

KAZAN

Kesinti Nedeni: İçme suyu hattı arızası

Etkilenen Yerler:

Yıldırım Beyazıt Mahallesi bağlı cadde ve sokaklar

Su Verilme Saati: 17.30

#Yaşam
