Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Sıcak havaya yağmur molası

Ankaralılar dikkat. Bunaltıcı sıcak hava dalgasına sağanak yağış arası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’ni dikkate alarak uyarıda bulunan Ankara Valiliği, başkentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına olduğunu açıkladı.
Ankara Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verileri değerlendirerek uyarıda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabına uyarıda bulunan Ankara Valiliği, kentte rüzgar ve fırtınanın beklendiğini bildirdi
Valilik, kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıkladı.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.