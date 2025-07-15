Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Sıcak havaya yağmur molası

Ankaralılar dikkat. Bunaltıcı sıcak hava dalgasına sağanak yağış arası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’ni dikkate alarak uyarıda bulunan Ankara Valiliği, başkentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına olduğunu açıkladı.