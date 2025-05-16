Ankara'da 4 yaşındaki Azra'dan acı haber! Annesiyle birlikteyken can verdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Azra G., otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinden Dörtyol yönüne seyreden S.K. idaresindeki otomobil, Cengiz Dağcı Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Azra G.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Azra kurtarılamadı.

Kaza sonrası araç sürücüsü S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.