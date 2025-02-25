Ankara'da acı olay! Anne, baba ve oğlu aynı anda zehirlendi: İşe gelmeyince fark edildi

Ankara’da bir evden haber alınamıyordu, kapı açıldığında ise korkunç manzarayla karşılaşıldı. Aynı aileden üç kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sessizce hayata veda eden anne, baba ve oğulun cansız bedenleri, geride büyük bir hüzün bıraktı. İş arkadaşları olayın detaylarını aktardı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz sızıntısı, aynı aileden üç kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, 74 yaşındaki Halim Aktaş, 72 yaşındaki eşi A. Aktaş ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş’ın cansız bedenlerine ulaştı.

İŞE GELMEYİNCE İŞ ARKADAŞLARI EVE GELDİ

Doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği belirlenen olayda, cenazeler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken, Halim Aktaş’ın iş arkadaşları işe gelmemesiyle durumu fark ettiklerini ve çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarını, içeride doğalgaz kaynaklı bir sorun olduğunu öğrendiklerini belirtti. Mahalle sakinleri, yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı. Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.