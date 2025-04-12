Ankara’da akran zorbalığı! Görüntüler sonrası 4'ü yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kız öğrencinin parkta darbedilip videoya alınmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı 4 çocuk tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 9. sınıf öğrencisi S.N.H.’nin şikâyeti ve ortaya çıkan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

14 VE 15 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR YAKALANDI

2010 ve 2011 doğumlu T.N.S., N.K., F.Ü. ve E.N.T. isimli kız çocuklarının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındığı ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildikleri bildirildi. Mahkeme, bu dört çocuk hakkında “birden fazla kişi tarafından cebir ve tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama kararı verdi.

Olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol uygulanırken, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.