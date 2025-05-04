Ankara’da düğün savaş alanına döndü: Kemerlerle saldırdılar!

Ankara Haymana’da bir düğün halayı kemerli kavgaya döndü. Olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir düğünde halay çeken grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kemerlerle saldırırken, olayda 6 kişi yaralandı. Yeni Mahalle Güven Sokak’ta düzenlenen bir düğünde, halay çeken grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, kemerlerle birbirlerine saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.