Ankara’da giyim mağazasında korkutan yangın!

İstanbul
Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent semtinde bir giyim mağazasında yangın çıktı. Mağaza çalışanları yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak alevler kısa sürede büyüdü…
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Yenikent bölgesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı.
Mağaza çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.