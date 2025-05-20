Ankara'da ilginç olay! Kurtuldum deyip göle atladı

Ankara'da ilginç bir olay yaşandı. Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarıyla balıkçı oltasına tutunarak gölden çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olay duyanı da göreni de şaşkına çevirdi. Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı. Atladığı esnada ‘kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü.

BALIKÇI OLTASINA TUTUNARAK ÇIKTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı. Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.