Ankara'da inşaatta patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 41 yaşındaki 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konutkent Mahallesi 3012. Sokak'ta devam eden bir konut inşaatında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, inşaatta çalışan işçilerden Sait S'nin (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.