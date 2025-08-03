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 | Banu İriç

Ankara'da kısa süreli yağış sel getirdi: Asansör patladı, vatandaşlar tepkili

Başkentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkisiyle sele sebep oldu. Bazı ev ve iş yerleri sular içinde kaldı. Su baskınından zarar gören vatandaşlar şikayetlerini dile getirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 03:02
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 03:13

'nın ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış getirdi. Sincan'da evler, iş yerleri sular altında kaldı. Bina içine kadar giren sular asansörü patlattı.

Ankara'da kısa süreli yağış sel getirdi: Asansör patladı, vatandaşlar tepkili

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Araç sahipleri trafikte güçlükle ilerledi. Binası su basan Hacı Dursun Doğan, "Belediyeyi arayıp durumu defalarca bildirdik ama hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece gelip kazıyorlar, ‘Yapıyoruz’ diyorlar ama ortada bir sonuç yok. Gördüğünüz gibi, her yer suyla dolmuş durumda. Evdeki eşyalarımız mahvoldu, her şey perişan halde. Ne belediyeden ne de başka bir yetkiliden geri dönüş alamıyoruz. Artık kim ilgileniyorsa, bir çözüm üretmesini istiyoruz. Sürekli arıyoruz ama ‘Bu bölge bizim sorumluluğumuzda değil’ diyerek birbirlerine yönlendiriyorlar. Bu sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Lütfen artık yardım edilsin. Elektrik panolarımıza kadar su doldu, asansör dairesi su içinde kaldı. Belediyeden ya da ilgili kurumlardan bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Asansörümüz kullanılamaz durumda. Kapatmak zorunda kaldık. Elektrik panosunun önüne kendi imkanlarımızla set çektik ki su dolmasın, birine zarar gelmesin. Sonuçta burada aileler yaşıyor, çocuklarımız var" dedi.

Ankara'da kısa süreli yağış sel getirdi: Asansör patladı, vatandaşlar tepkili

"ASANSÖRÜMÜZ PATLADI"

Evini su basın 15 Temmuz gazisi Hasan Olkun ise, "Hala zarar tespiti yapılıyor ama net bir sonuç yok. Hala bir çözüm üretilebilmiş değil. Evimi ikinci, üçüncü kez kendi cebimden onardım. Sürekli aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Artık bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İster belediye, ister ASKİ, ister itfaiye kim sorumluysa gerekeni yapsın. Zararımız büyük. Zaten görüntülerde de kayıt altına aldınız. Bu olayları defalarca yaşadık. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Ben 15 Temmuz gazisiyim, aynı zamanda memurum. Ama tüm maaşımızla, birikimimizle kendimize bir yaşam kurmak yerine, sürekli evimizi onarmak zorunda kalıyoruz. Her yağmurda aynı sorunları yaşamak artık dayanılmaz hâle geldi. Mahalle sakinlerinin hepsi aynı durumda. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Asansörümüz patladı. Şu an asansör tamamen kullanılamaz durumda. İtfaiye geldi, inceleme yaptı. Asansörün yukarı tavana kadar vurduğunu söylediler. Bu durum her yıl tekrar ediyor. Mahallemizin altyapısı bu su baskınlarını kaldıramıyor. Altyapı yetersiz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Mahalle olarak yardım talep ediyoruz. Lütfen artık birileri bu soruna el atsın" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Altyapı Yetersizliği
#Yaşam
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