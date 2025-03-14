Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde İ.D. isimli kişi ile kız arkadaşı H.Ç.A. arasında, il dışına çıkma konusunda tartışma yaşandı. İ.D. isimli genç kişi kız arkadaşının abisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Korkunç olay Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi İ.D. isimli şahıs ile kız arkadaşı H.Ç.A. arasında, il dışına çıkmak istemesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H.Ç.A isimli şahıs abisi M.Ç.’yi çağırdı. Olay yerine gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ SİLAHLA VURDU

Silahla İ.D.'ye ateş eden M.Ç., hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.’yi yakaladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.