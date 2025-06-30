Ankara'da minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da servis minibüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde servis minibüsü, aynı yöne giden kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüs hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği, 5 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.