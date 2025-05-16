Minibüs kırmızı ışıkta duran araçlara daldı: 14 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan işçi minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA DURAN ARAÇLARIN ARASINA DALDI

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazaya neden olan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 araçta maddi hasar oluştu.