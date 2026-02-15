Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ankara’da otomobil bariyerlere çarptı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Ankara’da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da otomobil bariyerlere çarptı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 15:28

Ankara’da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da otomobil bariyerlere çarptı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Ankara'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 22 yaşındaki sürücü E.K., itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Celal Bayar Bulvarı'nda bir otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada 22 yaşındaki sürücü E.K. araç içinde sıkışarak yaralandı.
İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara’da otomobil bariyerlere çarptı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı



Olay, Çankaya ilçesinde Ankara Tren Garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü E.K. (22), otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

Ankara’da otomobil bariyerlere çarptı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı


Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

