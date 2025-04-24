Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ankara'da sağanak yağış zor anlar yaşattı! Uyarılar peş peşe

Meteoroloji'nin Ankara için yaptığı yağış uyarısı sonrası başkent sağanak yağmurun etkisine girdi. Öğlen saatlerinde başlayan yağış etkisini artırırken pek çok yolu su bastı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ilçelerde dolu yağdı. Kentte yağışın yarın da etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 21:44

Başkent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrası valilik ve belediyeden uyarı açıklamaları yapıldı. Vatandaşlar, kentte etkili olan yağış sonrası zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak yağış zor anlar yaşattı! Uyarılar peş peşe

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini arttırarak devam etti. Yağmurun yanı sıra Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi.

Ankara'da sağanak yağış zor anlar yaşattı! Uyarılar peş peşe

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

Ankara'da sağanak yağış zor anlar yaşattı! Uyarılar peş peşe

Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

MANSUR YAVAŞ: VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Yağışın etkisiyle altgeçitlerde oluşan birikintiler sürücülere zorlu anlar yaşattı. Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın, yarın da devam edeceğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum paylaştı!
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#yağış
#trafik
#valilik
#fırtına
#mansur yavaş
#sağanak
#savanak
#dolu
#Güneş doğuyor.
#belediye
#Uyarı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.