Ankara'da sağanak yağış zor anlar yaşattı! Uyarılar peş peşe

Meteoroloji'nin Ankara için yaptığı yağış uyarısı sonrası başkent sağanak yağmurun etkisine girdi. Öğlen saatlerinde başlayan yağış etkisini artırırken pek çok yolu su bastı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ilçelerde dolu yağdı. Kentte yağışın yarın da etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Başkent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrası valilik ve belediyeden uyarı açıklamaları yapıldı. Vatandaşlar, kentte etkili olan yağış sonrası zor anlar yaşadı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini arttırarak devam etti. Yağmurun yanı sıra Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

MANSUR YAVAŞ: VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Yağışın etkisiyle altgeçitlerde oluşan birikintiler sürücülere zorlu anlar yaşattı. Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın, yarın da devam edeceğini bildirdi.