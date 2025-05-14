Ankara'da sahte içki kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiği belirtildi. 29 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olayla ilgili yürütülen soruşturmada 44 kişi tutuklandı.
Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamında raporlara göre tutuklu sayısı 44'e yükseldi, 56 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.
Öte yandan, sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında düzenlenecek iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı öğrenildi.